Menopausa: la FDA approva farmaco per i sintomi vasomotori

Negli Stati Uniti è stato approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) il farmaco orale Veozah (fezolinetant) per il trattamento dei sintomi vasomotori da moderati a gravi, come le vampate di calore, causati dalla menopausa. Questo farmaco non ormonale, sviluppato dalla casa farmaceutica giapponese Astella Pharma, richiede l’assunzione di una pillola da 45 milligrammi per via orale una volta al giorno, con o senza cibo, alla stessa ora. Gli effetti collaterali comuni associati a Veozah includono dolore addominale, diarrea, insonnia, mal di schiena, vampate di calore e livelli elevati di transaminasi epatiche.

La menopausa è un cambiamento naturale nella vita di una donna in cui le mestruazioni cessano di solito tra i 45 e i 55 anni. Durante questo periodo, il corpo della donna produce gradualmente meno estrogeni e progesterone. La menopausa viene raggiunta quando non si ha il ciclo mestruale per 12 mesi consecutivi. Le vampate di calore sono un sintomo comune durante la menopausa e si verificano in circa l’80% delle donne. Queste vampate possono includere sudorazione, sensazione di calore improvviso e brividi che durano diversi minuti.

Secondo Janet Maynard, direttore dell’Office of Rare Diseases, Pediatrics, Urological and Reproductive Medicine presso il Center for Drug Evaluation and Research della FDA, le vampate di calore possono avere un impatto significativo sulla qualità di vita delle donne. L’approvazione di un nuovo farmaco come Veozah offre un’opzione terapeutica sicura ed efficace per il trattamento delle vampate di calore dalla menopausa da moderate a gravi.