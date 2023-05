L’amicizia tra Tom Cruise e Simon Pegg ha un’unica regola: “non parliamo mai di Scientology”

In una recente intervista, l’attore Simon Pegg ha raccontato alcuni aneddoti su Tom Cruise. Durante il programma radiofonico della BBC “Desert Island Discs”, Pegg ha raccontato di avere un’amicizia “molto semplice e amichevole” con Cruise. I due hanno recitato assieme in ben cinque diversi capitoli della saga di Mission Impossibile.

Insomma, Pegg spiega di avere un rapporto con Cruise in tutto e per tutto identico a quello che voi avevate con il vostro compagno di banco preferito alle medie: parlano di tutto, scherzano tranquillamente su tutto e vanno d’amore e d’accordo. Ma c’è un però. A, quanto pare, l’amicizia tra i due attori ha un’unica regola. Non tanto una regola imposta da Cruise, sia chiaro, ma piuttosto un principio di buon senso che Simon Peggi si è dato da solo per evitare inutili incomprensioni.

Tom Cruise e Simon Pegg non parlano mai di Scientology. “Neanche un accenno ogni tanto?”. Assolutamente no. E riusciamo perfettamente a comprenderne i motivi.

Parlando del suo amico, Pegg ha raccontato che a differenza di altre celebrità, Cruise è una persona che ama la sua fama. “Apprezza davvero molto essere famoso“, ha detto, per poi aggiungere che la celebrità è “tutto ciò che conosce e ciò che gli dà la carica e lo sprona a fare quello che fa”.