Apple sta testando un potente chipset con CPU a 12 core e GPU a 18 core. È l’M3 Pro?

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple sta testando un chipset M3 con un processore a 12 core e una GPU a 18 core. Nella sua newsletter Power On, Gurman riferisce che una fonte gli ha inviato dei log degli sviluppatori dell’App Store che mostrano il chip in esecuzione su un MacBook Pro (non ancora annunciato) con macOS 14. Il giornalista ritiene verosimile che la variante M3 che Apple sta testando sia l’M3 Pro di livello base che l’azienda ha in programma di lanciare entro l’anno prossimo.

È importante notare che la linea M3 dovrebbe sfruttare il processo produttivo a 3nm in arrivo da TSMC. Il passaggio da 5nm a 3nm sembra giustificare l’aumento della densità dei core. Se ricordiamo, l’M1 Pro e l’M2 Pro presentano processori a 8 e 10 core, accanto a GPU a 14 e 16 core. In altre parole, secondo le informazioni, l’M3 Pro avrebbe il 50% in più di core CPU rispetto al suo predecessore di prima generazione. Secondo Gurman, Apple ha optato per una suddivisione equa tra core ad alta prestazione ed efficienza sul nuovo silicio. Inoltre, il giornalista spiega che il chip è stato individuato con una configurazione di 36 GB di RAM. Per avere un termine di confronto, l’M2 Pro parte da 16 GB di memoria e può essere aggiornato fino a 32 GB di RAM.

Naturalmente, prima che Apple annunci l’M3 Pro, l’azienda dovrà prima rilasciare l’M3 standard. “Credo che i primi Mac con chip M3 inizieranno ad arrivare alla fine dell’anno o all’inizio del prossimo”, afferma Gurman. Nel frattempo, ci si aspetta che Apple annuncerà il tanto atteso MacBook Air da 15 pollici alla WWDC 2023, il prossimo mese.