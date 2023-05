Apple Reality Pro: solo pochissime unità al lancio? Si parla già di grossi ritardi

Un rapporto pubblicato venerdì suggerisce che la disponibilità iniziale dell’Apple Reality Pro sarà molto limitata, poiché l’azienda di Cupertino “prevede alcuni problemi di produzione” con il suo imminente visore AR/VR. Un nuovo rapporto di Ming-Chi Kuo fornisce una spiegazione parziale di ciò: si dice che Apple dipenda da un solo fornitore per la maggior parte dei componenti chiave.

Normalmente, i componenti degli iPhone e dei laptop di Apple vengono assemblati e forniti da produttori diversi. Questo fa sì che un eventuale collo di bottiglia nella supply-chain di uno di questi non abbia necessariamente un impatto disastroso sulla produzione complessiva e sulla disponibilità del prodotto. Nel caso del visore, la maggior parte dei componenti viene invece fornita da un unico produttore. Basta che una delle aziende partner inciampi in un problema per ritardare l’intera produzione a cascata.

Il visore per la realtà aumentata/virtuale di Apple verrà annunciato alla WWDC il prossimo mese. Secondo alcune fonti, si chiamerà Apple Reality Pro. Tuttavia, mentre il visore imminente verrà svelato e dimostrato a giugno, la produzione di massa non inizierà prima di dicembre. Un rapporto pubblicato venerdì suggerisce che Apple si aspetta qualche difficoltà nella produzione.

Sebbene il visore sia ancora in programma per il debutto alla WWDC, il rapporto di oggi fa notare che non sarà disponibile “per la maggior parte degli utenti almeno fino all’autunno”. La produzione di massa, secondo il rapporto, inizierà solo a dicembre.

Nonostante la produzione di massa sia ancora lontana di alcuni mesi, le fonti del WSJ affermano che persone all’interno di Apple e nella catena di approvvigionamento dell’azienda sono preoccupate per ulteriori ritardi e l’azienda si sta già aspettando alcuni problemi di produzione.