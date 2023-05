The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, voti da record, in arrivo la guida ufficiale

Straordinario consenso di pubblico e critica per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, con voti altissimi sugli aggregatori di voti.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si appresta già a maggio a mettere un’ipoteca sul titolo di Game of the Year: la media voto, difatti, è superiore al 9.5, con numerosissimi perfect score. Su Opencritic, il titolo Nintendo è il videogioco dal voto più alto mai registrato, con una media critica di 97, mentre su Metacritic, che ha un database e uno storico molto più grande, ha 96 ed è al 36esimo posto, ma è, oltre al gioco per Switch più votato, anche il titolo dal voto più alto almeno dell’ultimo lustro. Un risultato epocale, anche se tutto sommato prevedibile, viste le premesse.

Bandai Namco Entertainment Italia ha nel frattempo confermato che tutti gli appassionati potranno – dal 16 giugno 2023 – mettere le proprie mani sull’unica guida ufficiale e completa, totalmente localizzata in italiano, del gioco. La guida, in 496 realizzata con la cura e la profondità che contraddistingue i prodotti di Piggyback, è già prenotabile nella sua Edizione da Collezione oppure in quella Standard. La guida ufficiale completa di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un volume che copre tutti gli elementi del gioco: dettagli su ogni sfida ed enigma, soluzioni, l’atlante di Hyrule.

Sei anni dopo la rinascita open-world iniziata con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il coraggioso eroe Link continua dunque la sua avventura per rivelare la verità sulla catastrofe che ha gettato il regno di Hyrule nel caos. Con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si avvera la promessa di estendere ulteriormente i generosi confini del mondo di gioco, grazie all’introduzione di isole sospese nel cielo e di grotte da scoprire ed esplorare liberamente, come vediamo nei video di gameplay ufficiali ora rilasciati da Nintendo of America. L’esperienza di gioco si amplifica anche grazie alle nuove abilità del protagonista Link come Ultramano, per costruire oggetti e veicoli; Compositor, per creare armi uniche e imprevedibili; Reverto, per giocare con il tempo o Ascensus, abilità che permetterà di sfruttare la verticalità a proprio favore. Si dà così ampio respiro alla creatività e si introducono meccaniche che non solo risultano innovative per la saga di The Legend of Zelda, ma che definiscono inoltre nuovi standard di eccellenza per il genere di riferimento.

