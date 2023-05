Tesla, richiamati 1,1 milioni di veicoli in Cina: ma un aggiornamento OTA risolve tutto

Tesla ha annunciato che effettuerà un aggiornamento OTA su 1,1 milioni di veicoli venduti in Cina in risposta a un problema ai sistemi di frenata.

Tesla ha annunciato che effettuerà un aggiornamento del software over-the-air su 1,1 milioni di veicoli venduti in Cina in risposta a un problema ai sistemi di frenata e accelerazione. L’autorità di regolamentazione del mercato cinese ha identificato il problema come un “richiamo del prodotto”, anche se, come è tipico per Tesla, sembra che il problema possa essere risolto tramite un semplice aggiornamento del software. Non è chiaro se i clienti affetti dal problema – cioè praticamente tutti – dovranno anche portare i loro veicoli presso un centro specializzato per ulteriori interventi di manutenzione, ma sembra che non sia necessario.

Attualmente non è nemmeno chiaro se i clienti che lo preferiscono avranno diritto ad un rimborso. Di certo c’è che il richiamo riguarda tutti e quattro i modelli di veicoli di Tesla: Model S, X, 3 e Y, sia quelli importati che quelli prodotti in Cina, fabbricati tra il 12 gennaio 2019 e il 24 aprile 2023. In una dichiarazione, l’Amministrazione statale per la Regolamentazione del Mercato ha spiegato che il problema impedirebbe al sistema di frenata rigenerativa di funzionare adeguatamente.

Questo è il secondo richiamo per Tesla in Cina. All’inizio di quest’anno, l’azienda ha emesso un richiamo per 2.649 veicoli dopo che l’autorità di regolamentazione cinese ha dichiarato che il cofano di alcuni veicoli Model S rischiava di aprirsi durante la guida.