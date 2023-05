Superman: Legacy – Le riprese del film inizieranno nel 2024

Durante una conversazione con Wired il filmmaker James Gunn, attualmente CEO dei DC Studios, ha parlato di Superman: Legacy, nuovo capitolo del percorso narrativo al cinema dell’Uomo d’Acciaio, ed ha rivelato che le riprese del film inizieranno a gennaio 2024.

Ricordiamo che la data d’uscita di Superman: Legacy è fissata per l’11 luglio 2025, perciò occorrerà ancora attendere due anni prima di vedere la nuova versione del supereroe sul grande schermo. C’è molta attesa per il Superman di James Gunn, considerando l’ottimo lavoro fatto dal regista sui Guardiani della Galassia.

Qualche settimana fa James Gunn ha condiviso una foto con la sceneggiatura completa del film, dichiarando:

Sono onorato di far parte e di portare avanti questa eredità, e quale giorno non poteva essere migliore dell’anniversario di Superman per addentrarci nella fase di pre-produzione di Superman: Legacy, con i primi lavori sui costumi, sul production design e con ancora tanto altro da fare.