Questo meteorite ha sfondato il tetto di una casa del New Jersey dopo aver viaggiato nello Spazio per miliardi di anni

È una condrite ed è estremamente rara (e potenzialmente preziosa). Di solito si trovano in Antartide ed è molto raro che cadano in aree abitate.

Una roccia dall’aspetto metallico che ha sfondato il tetto di una casa residenziale a Hopewell Township, nel New Jersey, all’inizio di questa settimana, è effettivamente un meteorite. Giovedì gli scienziati hanno confermato che si tratta di un raro esemplare di circa 4,6 miliardi di anni.

“È stato subito evidente a prima vista che si trattava di un meteorite di una classe chiamata condrite pietrosa“, ha dichiarato Nathan Magee, preside del dipartimento di fisica del The College of New Jersey (TCNJ), contattato dalla polizia di Hopewell Township poco dopo che la roccia era stata trovata lunedì (8 maggio).

Le condriti sono rocce primitive che costituiscono l’85% dei meteoriti trovati sulla Terra. La maggior parte delle condriti finora scoperte sono state rinvenute in Antartide ed è molto raro che cadano in zone abitate.

Raccontando questo episodio, il sito Space.com ha scritto che “la roccia del New Jersey, lunga circa 15cm e larga 10cm è un’eccezione notevole”. Pesa poco meno di 1Km. “Si è schiantata sulla casa a Hopewell Township, ha lasciato un’ammaccatura nel pavimento, ha fatto due buchi nel soffitto ed era ancora calda quando è stata scoperta da Suzy Kop nella camera da letto di suo padre intorno a mezzogiorno di lunedì”.

“Guardo verso il soffitto e ci sono questi due buchi, e mi chiedo: ‘Cosa è successo qui?'” ha raccontato Kop al telegiornale locale del canale 6 ABC. Una volta che gli operatori di emergenza hanno verificato che Kop, la sua famiglia e la loro casa non avevano residui radioattivi potenzialmente pericolosi, Kop ha consegnato la roccia proveniente dallo spazio ad un college locale per ulteriori ispezioni.

Cosa devi fare se un meteorite ti piomba in casa

In linea teoria, negli Stati Uniti non è illegale possedere un meteorite. Quindi, se la roccia cade nel tuo terreno, o se ne si trova una per terra durante una passeggiata, è possibile rivendicarne il possesso. Valgono, in altre parole, le stesse regole che si applicano per i fossili di piccole dimensioni. E, proprio come per i fossili, esistono gruppi di appassionati dedicati attivamente alla ricerca di queste rarità: sia per collezionismo, che per rivenderle ad altri appassionati.

Ma ci sono comunque delle eccezioni e delle considerazioni da tenere a mente. Il Sciente Time scrive che di recente il governo americano ha regolamentato il possesso dei meteoriti. Tecnicamente, un proprietario terriero il cui terreno è stato colpito da un certo meteorite ha il diritto di possedere la roccia. Tuttavia, le nuove linee guida aggiungono anche che i meteoriti sono soggetti al 1906 Antiquities Act: se la roccia spaziale viene considerata d’interesse storico o scientifico, l’agenzia federale nota come Smithsonian Institution ha la facoltà di recuperarla per condurre ricerche scientifiche o esporla in un museo.

In Italia, il possesso di un meteorite non è illegale e non è nemmeno regolamentato espressamente da una legge. Tuttavia, è importante tenere presente che ci potrebbero essere regolamenti specifici per il commercio o l’esportazione di meteoriti (diversamente dal semplice possesso), specialmente se considerate di valore scientifico o storico significativo. Se si sospetta che un meteorite possa essere di interesse scientifico o culturale, potrebbe essere opportuno contattare le autorità competenti, come i musei o le istituzioni scientifiche, per valutare l’importanza del reperto e la sua destinazione più opportuna.