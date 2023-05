L’Eternauta: Netflix annuncia l’inizio della produzione

La piattaforma streaming Netflix ha annunciato l’inizio della produzione di L’Eternauta, la serie TV tratta dal fumetto fantascientifico realizzato negli anni Cinquanta da Héctor Oesterheld e Francisco Solano López.

Ecco il video.

Nel cast di L’Eternauta ci sono Ricardo Darín che interpreterà il protagonista Juan Salvo, e poi ci saranno anche Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas e Mora Fisz.

A girare la serie TV ci sarà Bruno Stagnaro, che ha anche lavorato alla sceneggiatura del progetto assieme Ariel Staltari. L’Eternauta sarà composto da sei episodi.

Il fumetto è stato pubblicato nel 1957 in Argentina sulla rivista Hora Cero, in Argentina, dove divenne un successo, che da nazionale successivamente si trasformò in planetario. Héctor Oesterheld riscrisse la saga nel 1969, con i disegni di Alberto Breccia. In questo nuovo sviluppo della storia vennero fatti maggiori riferimenti alla situazioni politica del Sud America.

In Italia il fumetto arrivò nel 1977. L’Eternauta è considerato un capolavoro fumettistico, capace di mescolare fantascienza e distopia.