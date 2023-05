Megattere: regolano il volume dei loro canti a seconda del rumore

Le megattere sono famose per i loro canti, che usano per comunicare tra loro e per attrarre i partner. Ma cosa succede quando il loro ambiente è rumoroso? Uno studio dell’Università del Queensland ha scoperto che le megattere modificano il volume dei loro canti a seconda della fonte del rumore. Se il rumore proviene dal vento, le balene cantano più forte per farsi sentire. Se invece il rumore proviene dai motori delle imbarcazioni, le balene non cambiano il volume dei loro canti. Questa differenza potrebbe avere conseguenze sul loro comportamento e sulla loro riproduzione. “Le megattere si sono adattate ai rumori naturali nel corso di milioni di anni, ma il rumore delle barche è una novità per loro”, ha spiegato la dottoressa Elisa Girola, responsabile della ricerca presso la Facoltà di Scienze dell’UQ. “Questo potrebbe spiegare perché le balene non reagiscono allo stesso modo al vento e ai motori. Forse le balene riescono a distinguere tra i due tipi di rumore, che hanno una gamma di frequenze simile, ma altre caratteristiche diverse”. Lo studio si è basato sui dati audio raccolti nel 2010 al largo di Peregian Beach nel Queensland, durante la migrazione delle balene verso sud. I ricercatori hanno registrato i canti delle balene con un sistema di cinque boe idrofone, che trasmettevano i segnali alla spiaggia. Hanno anche usato un peschereccio di 19 metri per produrre il rumore delle navi. Hanno poi analizzato la relazione tra il volume dei canti delle balene e il livello di rumore ambientale.

I risultati hanno mostrato che le balene aumentavano il volume dei loro canti quando il vento era forte, ma non quando c’era il rumore prodotto dal peschereccio. I ricercatori ipotizzano che le balene possano usare due meccanismi per discriminare tra i segnali sonori: la ‘liberazione spaziale dal mascheramento’, che consiste nel riconoscere la direzione da cui proviene il suono, e il ‘rilascio di comodulazione dal mascheramento’, che consiste nel riconoscere le differenze tra il segnale e il rumore. Comprendere come le megattere rispondono al rumore è importante per proteggere queste specie minacciate dalle attività umane in mare. Lo studio suggerisce che le balene potrebbero essere disturbate dal rumore delle barche, che potrebbe interferire con la loro comunicazione e con la loro capacità di trovare un partner. I ricercatori raccomandano di limitare il traffico marittimo nelle zone frequentate dalle balene e di usare motori più silenziosi.