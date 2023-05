Twitch: un nuovo strumento aiuta gli utenti a sfornare clip da spammare su TikTok

Twitch sta lanciando un nuovo strumento pensato per aiutare gli streamer a far crescere il loro pubblico condividendo brevi clip su altre piattaforme.

Twitch sta lanciando un nuovo strumento di editing di clip per desktop, per aiutare gli streamer a far crescere il loro pubblico condividendo frammenti selezionati dei loro contenuti su altre piattaforme. Lo strumento, chiamato in modo appropriato Clip Editor, è disponibile da oggi e consente agli utenti di modificare facilmente le registrazioni degli streaming direttamente dal Clip Manager nel Twitch Creator Dashboard.

Gli streamer possono utilizzare lo strumento Clip Editor per convertire le proprie registrazioni in orientamento verticale con un semplice click: in pochi secondi è possibile creare clip ottimizzate perfettamente per TikTok, YouTube Short e Instagram Reels. Le clip possono anche essere esportate direttamente su YouTube Shorts tramite il Clip Manager.

Lo strumento Clip Editor consente agli utenti di scegliere tra layout a schermo intero o a schermo diviso, in modo da poter organizzare il formato per mostrare due video paralleli: utile per chi fa interviste, ma anche per chi vuole mostrare da una parte dello schermo la sessione di gioco e dall’altra la ripresa della webcam.

Gli streamer possono selezionare e ridimensionare sezioni del loro stream per adattarle al layout desiderato, inoltre è possibile salvare come predefinite le proprie preferenze in modo da creare layout personalizzati e accelerare le modifiche future. C’è anche una funzione di branding rapido che sovrappone il nome utente di Twitch sulle clip modificate. Questo è utile per incentivare l’interazione verso il canale del creatore, anche se le clip vengono successivamente ricondivise sui social media senza citare la fonte.