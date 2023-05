Questo assegno firmato da Steve Jobs è stato venduto ad un’asta per 106.000$

Un assegno emesso dalla Apple Computer Company e firmato da Steve Jobs è stato venduto per 106.985 dollari

Un assegno emesso dalla Apple Computer Company e firmato da Steve Jobs è stato venduto per 106.985 dollari attraverso un’asta organizzata da RR Auction. L’assegno è stato compilato e firmato da Jobs nel 1976 e era intestato a Crampton, Remke & Miller, INC, una società di consulenza che offriva i suoi servizi alle aziende tecnologiche nella California settentrionale.

Reperti come questo sono molto ambiti, soprattutto perché gli assegni presentano quasi sempre una firma in ottima calligrafia e per intero. L’assegno riporta il primo indirizzo di Apple: l’ufficio di un servizio di segreteria, quando Jobs lavorava ancora dal garage dei suoi genitori.

L’assegno di Jobs è notevole perché riporta il primo indirizzo di Apple (al 770 Welch Rd., Ste. 154, Palo Alto). Questo era l’indirizzo di un servizio di segreteria telefonica che Jobs e Wozniak utilizzavano mentre lavoravano nel garage della famiglia Jobs. Bobby Livingston, vice presidente di RR Auction, ha affermato che assegni come questo sono molto desiderati perché “raccontano non solo la storia della fondazione di Apple, ma sono firmati con esempi perfetti dell’autografo di Steve Jobs” e inoltre “eliminano le preoccupazioni dei collezionisti sull’autenticità della firma di Steve Jobs”.

Un altro assegno dei primi tempi firmato da Steve Jobs e Steve Wozniak era stato venduto all’asta nel 2022 e aveva raggiunto un prezzo di 164.000 dollari. Immagine in copertina via MacRumors.