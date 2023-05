Quest’anno Microsoft non aumenterà gli stipendi dei dipendenti a tempo pieno

Questa settimana Microsoft ha comunicato che i suoi dipendenti a tempo pieno non riceveranno un aumento annuale di stipendio a causa delle condizioni economiche in corso, secondo un’email trapelata del CEO Satya Nadella vista da Fortune. La notizia arriva solo poche settimane dopo che Microsoft ha pubblicato solidi risultati trimestrali. Storicamente, l’azienda di Redmond ha quasi sempre aumentato leggermente gli stipendi dei suoi dipendenti di anno in anno, sia per far fronte all’inflazione che come segno di stima a fronte dei risultati ottenuti o dell’anzianità raggiunta.

“Nel mentre avremo aumenti di stipendio per determinate posizioni part-time o equivalenti, non avremo aumenti di stipendio per i dipendenti a tempo pieno” ha scritto Nadella al personale. “Come azienda, dobbiamo riconoscere che navigare sia l’incertezza economica che un importante cambiamento di paradigma è un momento cruciale.”

Un portavoce di Microsoft ha dichiarato a Fortune: