Jack Ryan 4: tutte le info ufficiali sulla quarta stagione

Jack Ryan di Tom Clancy ritornerà, per un’ultima, adrenalinica stagione! La quarta e conclusiva stagione della serie con John Krasinski debutterà il 30 giugno su Prime Video, con due episodi disponibili ogni venerdì, fino all’epico finale il 14 luglio. La quarta stagione sarà disponibile a soli sei mesi dal debutto dell’emozionante terza stagione, per soddisfare i fan impazienti di conoscere il proseguimento della storia di Jack. La stagione in sei episodi sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Gli appassionati possono, chiaramente, recuperare le prime tre stagioni della serie già disponibili su Prime Video.

La quarta e ultima stagione di Jack Ryan di Tom Clancy vedrà il protagonista affrontare la sua missione più pericolosa fino ad ora, alle prese con un nemico sia esterno che interno. Nel nuovo ruolo di Acting Deputy Director della CIA, Jack Ryan deve portare alla luce la corruzione interna; nella sua indagine scopre una serie di operazioni clandestine che potrebbero esporre la vulnerabilità del Paese. Nell’investigare fino a che punto si è infiltrata la corruzione, Jack e il suo team scoprono una realtà molto peggiore – la convergenza di un cartello della droga con un’organizzazione terroristica – che rivela quanto la cospirazione sia molto più vicina a loro di quanto pensassero, mettendo alla prova la fiducia del nostro eroe nel sistema che ha protetto e per cui ha sempre combattuto.

Il cast della serie vede John Krasinski ancora nel ruolo di Jack Ryan, Wendell Pierce nei panni di James Greer, Michael Kelly come Mike November, e Betty Gabriel nel ruolo di Elizabeth Wright, Acting Director della CIA, con Abbie Cornish di nuovo nei panni di Cathy Mueller. Si uniscono al cast per questa nuova stagione Michael Peña nei panni di Domingo Chavez e Louis Ozawa nel ruolo di Chao Fah.

Leggi anche: