I Goonies: il video del cast in vacanza alle Hawaii dopo le riprese del film

Online lo sceneggiatore Todd Spence ha pubblicato un video che riporta gli appassionati di cinema all’epoca de I Goonies, con il cast che, dopo le riprese, si è ritrovato assieme a Richard Donner in vacanza alle Hawaii.

Ecco il filmato.

When GOONIES wrapped, Richard Donner needed a vacation after working with the kids for an entire year, and went to Hawaii to finally relax. As a prank, Steven Spielberg flew the entire cast out (including The Fratellis!) to surprise Donner at home. Here's that footage. Amazing. pic.twitter.com/jfis28iFBz

— SPENCE, TODD (@Todd_Spence) May 10, 2023