Gli iPhone 16 Pro e 16 Pro Max avranno entrambi uno schermo enorme

Secondo Ross Young, gli iPhone 16 Pro e Pro Max in uscita nel 2024 avranno schermi di dimensioni superiori a quelli dei modelli attualmente in vendita.

Secondo un recente rumor, gli iPhone high-end in uscita nel 2024 avranno schermi di dimensioni più grandi. Apple starebbe, infatti, pianificando di introdurre display di dimensioni più grandi da 6,3 e 6,9 pollici per l’iPhone 16 Pro e il Pro Max nel 2024, ma il cambiamento delle dimensioni dello schermo sarà limitato ai modelli Pro. Si prevede che i modelli standard dell’iPhone 16 avranno le stesse dimensioni dello schermo che Apple usa ormai da diversi anni: 6,1 e 6,7 pollici.

L’informazione proviene dall’analista esperto del settore dei display Ross Young, che spesso condivide informazioni accurate sui piani di Apple. Young ha affermato all’inizio di questa settimana che i modelli Pro avranno schermi di dimensioni più grandi e ha confermato a MacRumors che questi schermi più grandi saranno esclusivi dei modelli Pro e non saranno presenti negli iPhone 16 e 16 Plus più economici.

Secondo Young, le dimensioni dello schermo da 6,3 e 6,9 pollici sono approssimative ed è possibile che nel corso dei prossimi mesi usciranno indiscrezioni che riportano misure leggermente diverse. Insomma, Young dà per certo che l’iPhone 16 Pro avrà uno schermo più grande, ma dice anche che non sappiamo con esattezza di quanto più grande. L’analista invita ad attendere fino al 23 maggio per saperne di più. In quella data si terrà la Display Week di Los Angeles.

Con dimensioni di circa 6,3 e 6,9 pollici, gli iPhone 16 Pro e il Pro Max saranno i display più grandi mai introdotti da Apple. Con un aumento delle dimensioni complessive del telefono, in molti si aspettano che Apple stia anche lavorando ad un importante revisione del design dei suoi smartphone — anche questo sostanzialmente invariato da diversi anni.