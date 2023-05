Fast X: la figlia di Paul Walker presenta il suo cameo

Ecco il post di Meadow Walker, che ha parlato su Instagram del suo cameo in Fast X, in onore del padre Paul Walker.

Meadow Walker è la figlia di Paul Walker, e due anni fa ha voluto Vin Diesel come persona che l’accompagnasse all’altare per il suo matrimonio. Il legame della giovane con la saga di Fast and Furious è viscerare, e per questo motivo Fast X avrà anche un cameo di Meadow Walker, che ha deciso di parlarne attraverso Instagram.

Ecco le sue parole:

Il primo film di Fast ad Furious è uscito quando avevo solo un anno. Sono cresciuta sul set, guardando sul monitor Vin, Jordana, Michelle, Chris. Grazie a mio padre ho fatto da subito parte della famiglia di Fast and Furious. E non riesco ancora a credere di avere trovato anche io uno spazio su quello schermo. Grazie a Louis Leterrier per la sua gentilezza, pazienza e per il supporto. Posso dire che è come se avesse fatto parte da sempre della famiglia. Ringrazio anche il migliore amico di mio padre, che ora è anche mio, Brandon Birtell, perché tutto questo non sarebbe stato possibile senza di te. Mi sento fortunata all’idea di poter onorare la memoria di mio padre, condividendola per sempre.

Fast X uscirà al cinema il 18 maggio.