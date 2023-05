Fast X: featurette romana, spot e una clip inedita

La resa dei conti col passato di Dom Toretto sta per arrivare, con le sembianze del feroce Dante, interpretato da Jason Momoa in Fast X: e proprio Momoa ci accoglie sul set romano del film, mostrandoci la speciale moto su cui ha realizzato i propri stunt. Vi condividiamo, inoltre, una nuova clip con Vin Diesel e la Tess interpretata da Brie Larson, oltre al character spot del personaggio di Isabella, incarnata da Daniela Melchior.

Dante is taking over Rome in style. #FASTX – only in theaters May 19. Get tix: https://t.co/kn1tIDOB2c pic.twitter.com/FT7URDD3Jd — The Fast Saga (@TheFastSaga) May 12, 2023

Isabella was born with NOS in her blood. Experience #FASTX only in theaters MAY 19. Get tix: https://t.co/3zrqJt6ctw pic.twitter.com/Q0CTX7mF5i — The Fast Saga (@TheFastSaga) May 11, 2023

Dom Toretto e la sua famiglia, per questa decima, adrenalinica avventura, si trovano di fronte all’avversario più letale che abbiano mai affrontato, una minaccia terribile che emerge dalle ombre del passato. In Fast Five del 2011, infatti Dom e la sua squadra hanno eliminato il famigerato boss della droga brasiliano Hernan Reyes e distrutto il suo impero su un ponte di Rio De Janeiro. Quello che non sapevano è che il figlio di Reyes, Dante, ha assistito a tutto questo e ha passato gli ultimi 12 anni a elaborare un piano per far pagare a Dom il prezzo più alto. Il complotto di Dante spingerà la famiglia di Dom da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all’Antartide. Si stringeranno nuove alleanze e torneranno vecchi nemici. Ma tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di appena otto anni è l’obiettivo finale della vendetta di Dante.

Distribuito da Universal Pictures International Italy e con la regia di Louis Leterrier, Fast X è interpretato ancora una volta da Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena e Scott Eastwood, con i premi Oscar Helen Mirren e Charlize Theron. Il cast storico si arricchisce poi di nuovi ingressi d’eccezione, tra cui quello del premio dell’Oscar Brie Larson, di Alan Ritchson, Daniela Melchior e della leggendaria vincitrice dell’Oscar, Rita Moreno.

