Zelda: Tears of the Kingdom, i dungeon ci saranno ma saranno diversi da quelli di Breath of the Wild

Nintendo ha confermato che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom includerà i dungeon, ma questi saranno molto diversi da quelli visti in Breath of the Wild.

In The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom saranno presenti i dungeon, ma saranno molto diversi rispetto a quelli visti in Breath of the Wild. A rivelarlo è stato Hidemaro Fujibayashi, game director del gioco nel corso di una recente intervista apparsa all’interno della serie Ask the Developer di Nintendo.

I dungeon sono cambiati rispetto al gioco precedente. Per esempio, c’è un dungeon che si collega direttamente alla superficie di Hyrule. Se ci si tuffa dal cielo direttamente nel dungeon, si attiva un evento. Pensiamo che questa sarà una nuova esperienza che non era possibile vivere nel gioco precedente.” ha dichiarato Fujibayashi.

Sulla questione è intervenuto anche l’Art Director Satoru Takizawa che ha aggiunto che mentre i quattro dungeon delle Bestie Divine in Breath of the Wild avevano un design simile l’uno all’altro, i dungeon di Tears of the Kingdom presenteranno delle differenze. “Questa volta i dungeon sono enormi e ognuno ha un aspetto e un’atmosfera regionali, proprio come nei giochi tradizionali di The Legend of Zelda. Pensiamo che rappresenteranno una sfida soddisfacente per i giocatori. È stata sicuramente una sfida svilupparli!” ha detto Takizawa.

Vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è l’attesissimo nuovo capitolo della serie Nintendo e vedrà Link alle prese con una nuova avventura che si svolgerà, questa volta, anche nei vasti cieli sopra di Hyrule. Il gioco introdurrà tutta una serie di novità, incluse diverse nuove abilità che vi permetteranno di esplorare le ambientazioni in modi del tutto nuovi.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile a partire dal 12 maggio in esclusiva su Nintendo Switch.

Leggi anche: