Sharp produrrà display LCD per una nuova console: si tratta di Nintendo Switch 2?

Sharp è al lavoro su dei display per una nuova console da gaming. A rivelarlo è stato Robert Wu, il CEO della compagnia, durante l’ultimo incontro con gli azionisti. Wu ha rivelato che Sharp ha in programma di lanciare la produzione degli schermi LCD di questa nuova misteriosa nuova console portatile durante il corso dell’anno fiscale, che terminerà il 31 marzo 2024.

Robert Wu non ha rilasciato alcuna informazione riguardo la compagnia che ha commissionato la produzione di questi display LCD, ma ha dichiarato che Sharp è coinvolta nella fase di ricerca e sviluppo della console.

Quando si parla di nuove console portatili, ovviamente il primo pensiero non può che andare a Nintendo Switch 2. Anche perché il produttore giapponese ha già collaborato in passato con Nintendo avendo fornito gli schermi del DS e fornendo supporto per l’assemblaggio di Switch, quindi la possibilità che Sharp sia al lavoro sui nuovi display del successore di Nintendo Switch potrebbe essere molto concreta.

Del resto, sappiamo perfettamente che Nintendo Switch è arrivata ormai quasi alla fine del suo ciclo vitale. La console ibrida della grande N è sul mercato da oltre sei anni e i suoi limiti hardware stanno di anno in anno diventando sempre più evidenti. Tra l’altro, stando a quanto rivelato dall’ultimo report di Nikkey, Nintendo non sembrerebbe avere in programma di lanciare Nintendo Switch 2, o qualunque sarà il nome e il concept della prossima console, entro l’anno fiscale in corso quindi i display in questione potrebbero anche essere quelli della prossima console di Nintendo, considerate le tempistiche segnalate.

Ovviamente, è possibile che Sharp sia al lavoro sui display di Nintendo Switch 2, ma non è assolutamente escludere che si tratti di un device realizzato da un’altra compagnia, soprattutto se consideriamo che il settore delle console portatili sta vivendo un periodo di grande crescita, basta pensare non solo a Steam Deck, ma anche alla nuovissima ASUS ROG Ally.