Shark 2 – L’Abisso: il nuovo poster dà spazio ad un altro mostro acquatico

Ecco il poster giapponese di Shark 2 - L'Abisso, che mette in evidenza un altro mostro marino che sarà protagonista del film.

The Meg 2 in Italia s’intitolerà Shark 2 – L’Abisso, e dopo l’uscita del trailer è stato rivelato anche altro materiale relativo al lungometraggio, tra cui un poster giapponese che mette in evidenza anche un nuovo mostro acquatico: stiamo parlando della piovra gigante, che si vede sul finale del trailer.

Ecco il poster.

Mentre qui sotto proponiamo il trailer italiano di Shark 2 – L’Abisso.

Il film vedrà il ritorno di Jason Statham come protagonista, e avrà un’impronta ancora più esagerata rispetto al primo lungometraggio, con anche un elemento umoristico che tenderà ad esaltare gli elementi e le situazioni sopra le righe della storia (e ce ne sono davvero tanti).

Shark 2 – L’Abisso è diretto da Ben Wheatley, ed è basato su una sceneggiatura di Jon Hoeber e Erich Hoeber. Oltre a Jason Statham, nel film ci sarà un cast composto da Wu Jing, Sophia Cai, Cliff Curtis, Page Kennedy, e Skyler Samuels. Si tratta di una produzione della Warner Bros. Pictures. che arriverà nelle sale cinematografiche il 3 agosto.

