Padre Pio: nuovo trailer per il film con protagonista Shia LaBeouf

Il lungometraggio biopic realizzato da Abel Ferrara sulla figura storica e carismatica di Francesco Forgione, meglio noto come Padre Pio da Pietralcina, dopo essere stato presentato alla scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia, non ha ancora visto una vera e propria distribuzione in sala, perlomeno nel nostro paese: è però ora disponibile un nuovo trailer internazionale dello stesso, in attesa di scoprire chi e quando distribuirà la pellicola nei cinema italiani. Nel cast del film, lo ricordiamo, oltre a Shia LaBeouf, anche Marco Leonardi, Salvatore Ruocco, Luca Lionello e Asia Argento.

Ricordiamo che a interpretare il beato pugliese nel film è Shia LaBeouf, che l’anno scorso ha dichiarato, in merito a come questo ruolo gli abbia cambiato la vita:

Mi sento davvero fortunato ad lavorato a questo progetto. Sono entrato in questo processo di lavorazione non proprio come un uomo di Dio, e di certo non come un cattolico. E il film è arrivato in un momento in cui mi sentivo aperto a fare certi ragionamenti: mi ha davvero aperto la mente e mi ha consentito anche di sbagliare di fronte a Dio. Anche i membri della troupe si sono aperti uno spazio per Lui durante la produzione del film, una cosa che mi ha riempito il cuore. Il mio prossimo passo sarà quello di cercare di essere un padre migliore e un marito migliore, e di dedicarmi alla famiglia.

Ferrara, invece, ricordava così Francesco Forgione

Mi hanno sempre affascinato la sua umanità e la sua semplicità. In fondo era un monaco, anzi se gli si chiedeva chi fosse ci teneva a dire che era solo un semplice monaco e anche scarsamente istruito, cosa in realtà non vera. Ho amato poi il suo travaglio interiore, questa sua battaglia che non gli ha impedito di portare avanti la sua missione come ad esempio costruire gli ospedali.

