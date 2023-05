Modigliani: il film di Johnny Depp avrà nel cast Al Pacino e Riccardo Scamarcio

Inizia a comporsi il cast di Modi, il film sull’artista Amedeo Modigliani che sarà diretto da Johnny Depp, che tornerà a lavorare dietro la macchina da presa dopo aver realizzato nel 1997 il lungometraggio Il Coraggioso. Nel cast di Modi ci saranno Riccardo Scamarcio (John Wick Chapter 2), Pierre Niney (Yves Saint Laurent) e l’iconico Al Pacino (Il Padrino).

Le riprese di Modi inizieranno durante il periodo autunnale a Budapest, e prossimamente verranno annunciati altri nomi del cast. La presenza dell’italiano Riccardo Scamarcio aumenta il numero di partecipazioni dell’interprete a produzioni straniere, dopo la sua comparsa nella saga di John Wick, in To Rome with Love, e del prossimo Assassinio a Venezia, che prosegue la saga di Poirot di Kenneth Branagh.

Secondo quanto riportato in precedenza, la sinossi del film su Modigliani è la seguente: