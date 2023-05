Il tuo indirizzo email finisce del dark web? Gmail ti avvisa grazie ad un nuovo servizio

Una nuova funzionalità di sicurezza in arrivo per gli account Google potrebbe informarti se il tuo indirizzo email è stato pubblicato sul dark web.

Una nuova funzionalità di sicurezza in arrivo per gli account Google potrebbe informarti se il tuo indirizzo email è stato pubblicato sul dark web. Durante il Google I/O di ieri, il colosso delle ricerche ha annunciato piani per implementare una serie di nuove funzionalità di sicurezza progettate per proteggere meglio coloro che utilizzano i prodotti e i servizi Google, tra cui protezioni antispam per Google Drive e miglioramenti nella cancellazione della cronologia di ricerca in Maps.

L’azienda sta espandendo la funzionalità “segnalazione del dark web” a tutti gli account Gmail negli Stati Uniti. Il roll-out avverrà gradualmente nel corso delle prossime settimane. Google offriva già una funzionalità molto simile a tutti gli abbonati statunitensi a Google One, un pacchetto di servizi che include dello spazio di archiviazione in cloud e una VPN. Ora Google ha annunciato che questo servizio verrà esteso a tutti gli utenti di Gmail americani. E in Italia? Per il momento non ci sono notizie dell’arrivo della funzione ‘segnalazioni del dark web’ nel nostro Paese, in compenso l’azienda ha detto di essere a lavoro per portarla anche in alcuni altri mercati selezionati.

La funzione fornirà agli utenti istruzioni su come proteggere il proprio account se la scansione indica che il proprio indirizzo email è stato trovato sul dark web. Informazioni personali come gli indirizzi email possono finire sul dark web a seguito di violazioni dei dati presso servizi e piattaforme a cui potresti essere iscritto. Queste informazioni possono essere poi vendute e utilizzate dai criminali informatici in vari modi, tra cui furto di identità, frodi bancarie e truffe di phishing.