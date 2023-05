Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3: ecco il trailer

Ecco il trailer di Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3, film sequel della saga cult in uscita a settembre.

Online è stato pubblicato il trailer di Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3, film sequel della saga comedy divenuta un cult. Il filmato è stato condiviso da Focus Features. Il cast del lungometraggio vede protagonista Nia Vardalos, che fa anche da regista e sceneggiatrice.

Ecco il trailer di Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3.

Nia Vardalos guida un cast in cui sono presenti anche John Corbett, Louis Mandylor, Elena Kampouris, Maria Vacratsis, Andrea Martin, Gia Carides, Joey Fatone e Lainie Kazan. Mentre tra i nuovi ingressi possiamo menzionare Elias Kacavas e Melina Kotselou. Non ci sarà Michael Constantine, morto nel 2021, a cui però verrà fatto un tributo.

Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco è nato come commedia romantica indipendente ed stato diretto da Joel Zwick e scritta da Nia Vardalos, che recita anche nel film come Fotoula “Toula” Portokalos, una donna greco-americana che si innamora dell’americano Ian Miller. Il film è stato nominato agli Oscar per la migliore sceneggiatura originale.

Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3 uscirà l’8 settembre 2023.