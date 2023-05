Good Omens 2: svelata la data d’uscita, ecco la parodia ufficiale di The Hillywood Show

Neil Gaiman ha collaborato con The Hillywood Show per svelare la data di uscita di Good Omens 2 con il lancio della nuova parodia ufficiale.

La seconda stagione di Good Omens debutterà il 28 luglio su Prime Video: dopo il successo globale e l’entusiastica risposta ricevuti dalla prima stagione, Neil Gaiman, co-creatore della serie, ha deciso di soddisfare l’appetito dei fan con nuove avventure sullo schermo dell’empio duo con una nuova storia inedita e originale. La data di debutto della seconda stagione è stata svelata nella giornata del 33esimo anniversario della pubblicazione del romanzo Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch (Good omens. Le belle e accurate profezie di Agnes Nutter, strega) di Terry Pratchett e Gaiman, che ha fatto da base per la prima stagione della serie. E il tutto è avvenuto con una collaborazioni speciale: le grandi fan Hilly & Hannah Hindi del The Hillywood Show sono infatti state parte del reveal, in occasione anche del lancio della loro nuova parodia, dedicata proprio a Good Omens.

Il duo formato dalle sorelle Hindi, da più di quindici anni in attività nel realizzare parodie musicali dei grandi successi di pubblico e fandom della cultura narrativa pop, avevano in cantiere questo nuovo video da due anni, e come già accaduto in passato per altre loro produzioni (tra cui quelle di Sherlock e di The Umbrella Academy) hanno avuto il beneplacito e il supporto dei produttori originali. Vi consigliamo di recuperare tutti i loro video, tecnicamente e artisticamente di un livello ben superiore a quello dei semplici “fan film”.

La stagione in sei episodi di Good Omens 2 sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 28 luglio, in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. I fan possono recuperare la prima stagione di Good Omens già disponibile su Prime Video. La seconda stagione esplora nuove storie che ampliano il materiale originale alla base della serie per raccontare la sorprendente amicizia tra Azraphel, un angelo pignolo e commerciante di libri rari, e il demone dalla vita frenetica, Crowley. Avendo vissuto sulla Terra sin dall’inizio dei tempi e una volta sventata l’apocalisse, Azraphel e Crowley tornano a condurre una vita tranquilla tra i mortali nel quartiere di Soho a Londra, quando un inaspettato messaggero presenta loro un mistero sorprendente.

Il cast della seconda stagione di Good Omens include Michael Sheen e David Tennant, di nuovo rispettivamente nei ruoli dell’angelo Azraphel e del demone Crowley. Riprendono il loro ruolo anche Jon Hamm come Arcangelo Gabriele, Doon Mackichan nei panni dell’Arcangelo Michele e Gloria Obianyo nel ruolo dell’Arcangelo Uriele. Tornano per questa stagione in nuovi ruoli Miranda Richardson nei panni del demone Shax, Maggie Service come Maggie e Nina Sosanya nel ruolo di Nina, e nuovi volti si uniscono al gruppo dei disadattati del Paradiso e dell’Inferno: Liz Carr nel ruolo dell’Angelo Saraqael, Quelin Sepulveda come Angelo Muriel e Shelley Conn nel ruolo del demone Beelzebub.

Neil Gaiman prosegue nel suo ruolo di executive producer e co-showrunner al fianco dell’executive producer Douglas Mackinnon, che ricopre nuovamente anche il ruolo di regista per tutti e sei episodi. Anche Rob Wilkins di Narrativia, in rappresentanza del Terry Pratchett’s estate, John Finnemore, e Josh Cole, Head of Comedy di BBC Studios Productions, sono executive producer, e Finnemore è anche co-sceneggiatore al fianco di Gaiman. Good Omens è basata sull’amatissimo romanzo best seller internazionale di Terry Pratchett e Gaiman. La nuova stagione è prodotta da Amazon Studios, BBC Studios Productions, The Blank Corporation e Narrativia.

