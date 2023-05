Fast X: la speciale anteprima a Pioltello, nuove clip e dietro le quinte

UCI Pioltello, ora completamente rinnovato e ristrutturato, è pronto a far vivere al pubblico le emozioni adrenaliniche di Fast X, decimo capitolo della leggendaria saga, che sarà proiettato in anteprima esclusiva il 17 maggio alle ore 20:15, nella multisala di via San Francesco 33. La proiezione sarà preceduta da un evento in cui sarà ricreata l’atmosfera della saga. Ad accogliere i fan all’ingresso un’esposizione di auto Ford Mustang, pronte a essere immortalate e pubblicate sui propri social. Ad animare la serata ci saranno anche i Cosplayer di Letty e Dominic Toretto e un DJ Set che proporrà i brani più indimenticabili della colonna sonora di tutti gli episodi. Il Red carpet vedrà protagoniste due ospiti d’eccezione: le presentatrici televisive Giorgia Palmas e Giorgia Rossi, oltre a numerosi influencer.

Oggi vi presentiamo, inoltre, tre nuovi video inediti: una clip con un inseguimento auto-motociclistico tra le vie del centro di Roma che coinvolge i personaggi di Letty e Dante e due dietro le quinte… uno del combattimento tra Letty e Cypher e l’altro degli stunt aerei.

Dom Toretto e la sua famiglia, questa volta, si trovano di fronte all’avversario più letale che abbiano mai affrontato, una minaccia terribile che emerge dalle ombre del passato. In Fast Five del 2011, Dom e la sua squadra hanno eliminato il famigerato boss della droga brasiliano Hernan Reyes e distrutto il suo impero su un ponte di Rio De Janeiro. Quello che non sapevano è che il figlio di Reyes, Dante, ha assistito a tutto questo e ha passato gli ultimi 12 anni a elaborare un piano per far pagare a Dom il prezzo più alto. Il complotto di Dante spingerà la famiglia di Dom da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all’Antartide. Si stringeranno nuove alleanze e torneranno vecchi nemici. Ma tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di appena otto anni è l’obiettivo finale della vendetta di Dante.

Distribuito da Universal Pictures International Italy e diretto da Louis Leterrier, Fast X è interpretato ancora una volta da Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena e Scott Eastwood, con i premi Oscar Helen Mirren e Charlize Theron. Il cast storico si arricchisce poi di nuovi ingressi d’eccezione, tra cui quello del premio dell’Oscar Brie Larson, di Alan Ritchson, Daniela Melchior e della leggendaria vincitrice dell’Oscar, Rita Moreno.

Leggi anche: