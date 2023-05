Disney+ ha perso 4 milioni di abbonati in tre mesi, presto la fusione con Hulu

Disney ha annunciato un piano per unire i contenuti di Disney+ e Hulu all’interno di un unico catalogo. La novità riguarda esclusivamente gli Stati Uniti, dato che in Europa moltissime serie TV e film di Hulu sono già presenti nel catalogo di Disney+.

L’annuncio segue a stretto giro la notizie che Disney+ ha perso circa 4 milioni di abbonati nei primi tre mesi del 2023. Disney è sotto pressione per rendere la sua attività si streaming più redditizia e per farlo sarà costretta ad aumentare i prezzi (per l’ennesima volta) e tagliare, dove possibile, i osti.

La casa di Topolino, Star Wars e i film Marvel intende collegare Hulu e Disney+ in un’unica esperienza tramite un’applicazione. Molti abbonati americani si sono detti preoccupati e temono che l’unificazione dei due servizi possa servire da pretesto per l’ennesima impennata del costo dell’abbonamento.

Tuttavia, l’azienda ha dichiarato che Disney+ e Hulu, così come la piattaforma ESPN+, continueranno ad essere disponibili anche come servizi autonomi.

Il cricket costa il 5% in Borsa a Disney

Curiosamente, il grosso degli abbonati persi risiede in Asia e soprattutto in India, dove Disney offre un servizio chiamato Disney Hotstar in collaborazione con una grossa azienda locale. Il catalogo di Hotstar non è perfettamente sovrascrivibile a quello occidentale e sono presenti altre peculiarità, come il fatto che in India Disney propone anche un abbonamento ultra-economico che consente di utilizzare l’app esclusivamente da smartphone.

La maggior parte delle perdite degli abbonati è avvenuta proprio nel servizio Hotstar in Asia, che ha perso i diritti di streaming delle partite di cricket indiane l’anno scorso. Disney+ ha anche perso circa 300.000 clienti negli Stati Uniti e in Canada dopo l’aumento dei prezzi degli abbonamenti. Le azioni della società sono scese di circa il 5% nelle negoziazioni after-hours.