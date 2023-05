Disney+ costerà di più: Bob Iger vuole nuovamente aumentare il prezzo del servizio

Disney+ si prepara ad aumentare nuovamente i prezzi dei suoi abbonamenti. Oggi in Italia il servizio di streaming viene proposto a 8,99€ al mese, ma tutto indica che le cose siano a destinate a cambiare molto presto. Più avanti nel corso dell’anno è previsto l’arrivo del nuovo piano con annunci pubblicitari (4 minuti di spot per ogni ora di visione), che negli USA è già una realtà. Si prevede che il piano con pubblicità avrà il costo dell’attuale abbonamento principale, mentre il prezzo della versione senza interruzioni pubblicitarie verrà aumentato di qualche euro.

“L’azienda prevede di rivedere la strategia dei prezzi per riflettere meglio il valore delle nostre offerte di contenuti”, ha confessato il N.1 di Disney, Bob Iger, durante l’ultima presentazione dei risultati finanziari del trimestre recentemente concluso.

In Italia i prezzi sono aumentati l’ultima volta nel 2020, quando si è passati dai precedenti 6,99€ al mese agli attuali 8,99€ al mese. Disney offre la possibilità di sottoscrivere un abbonamento annuale, con un leggero risparmio (89,99€ per 12 mesi).

Durante la presentazione, Disney ha annunciato di aver perso 4 milioni di abbonati in tutto il mondo. 300mila sono andati perduti in Nord America, in seguito al recente incremento del costo dell’abbonamento; il grosso degli abbonamenti persi proviene dall’India, dove Disney ha perso i diritti per trasmettere le partite di cricket.