Attica: il cofanetto della serie a fumetti di Giacomo Bevilacqua in uscita il 12 maggio

Dal 12 maggio sarà disponibile in fumetteria la serie completa Attica di Giacomo Bevilacqua in versione cofanetto.

Domani, 12 maggio, torna in fumetteria, in un nuovo cofanetto realizzato per questa edizione la serie Attica di Giacomo Bevilacqua, divisa in sei volumi. Si tratta di una storia di azione e sentimento che attinge alla passione sfrenata del suo autore per il fumetto giapponese.

Ecco l’immagine del cofanetto.

La storia del fumetto racconta di Attica, città circondata da impenetrabili mura, che è considerata la più bella e moderna del ventunesimo secolo. Ma al di là della propaganda, ben gestita dal Presidente Ino, Attica nasconde una verità diversa e crudele. Per questo, cinque ragazzi dagli strani poteri uniranno, loro malgrado, le proprie strambe personalità per compiere un’impresa folle: radere al suolo le mura della città e ucciderne il Presidente! Il tutto cercando di non farsi ammazzare. O di non ammazzarsi a vicenda…

Il cofanetto sarà disponibile anche in una versione Variant, in vendita esclusivamente nel sito di Manga Yo! e sullo Shop online di Sergio Bonelli Editore. Oltre a un diverso disegno del cofanetto, la Variant contiene il primo volume della serie con esclusiva copertina Variant.