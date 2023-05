The One: Melissa Barrera e Nicholas Hoult protagonisti del film horror

Ecco i dettagli sul progetto horror The One, che avrà come protagonisti Melissa Barrera e Nicholas Hoult.

I protagonisti di Scream VI e Renfield, Melissa Barrera e Nicholas Hoult, saranno i due interpreti principale dell’horror The One, che è stato descritto come una storia basata su un reality show sugli appuntamenti di coppia. L’altra protagonista sarà Lana Condor.

The One è un film che segue il personaggio di Taylor che va alla ricerca dell’amore attraverso un reality show che si basa sul creare appuntamenti di coppia. Taylor si dovrà mettere in competizione assieme ad altre due donne per conquistare Mason. La donna scoprirà ad un certo punto che i meccanismi artificiosi del gioco stanno diventando sempre più sottili, e noterà come le cose si stiano facendo terribilmente reali.

A lavoro su The One ci sarà Riley Keough come produttrice, mentre alla regia ed alla sceneggiatura ci saranno Kevin Armento e Jaki Bradley. Proprio questi ultimi hanno dichiarato: