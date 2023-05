Tartarughe Ninja: Caos Mutante sarà un mix tra Stand By Me e Lady Bird

Il regista Jeff Rowe ha concesso un’intervista a Empire Magazine in cui ha parlato del progetto Tartarughe Ninja: Caos Mutante, un film che ha presentato come un misto tra Stand By Me e Lady Bird. La rivista ha pubblicato anche un’immagine inedita dei character protagonisti.

Ecco le sue parole:

Abbiamo voluto fare qualcosa che incrociasse Stand By Me e Lady Bird con le Tartarughe Ninja. Si tratta di personaggi che hanno quel modo di fare da adolescenti, perché lo sono, e agiscono dicendo ‘noi possiamo fare tutto!’. Si tratta di un film che vuole rinfrescare la visione delle Tartarughe Ninja, puntando ad un angolo diverso, e, soprattutto considerando che molte trasposizioni hanno evidenziato soprattutto l’aspetto da Ninja dei personaggi.

E poi sul ruolo di Seth Rogen ed Evan Goldberg come produttori ha dichiarato: