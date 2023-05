Spider-Man: Across the Spider-Verse mostrerà anche l’universo LEGO

Ecco alcuni dettagli rivelati dall'attore Jake Johnson su ciò che vedremo in Spider-Man: Across the Spider-Verse.

L’attore Jake Johnson, che farà la voce originale di Peter B. Parker in Spider-Man: Across the Spider-Verse, ha rivelato che il lungometraggio animato in uscita a giugno mostrerà anche uno scorcio di universo LEGO.

Ecco le sue parole:

Ogni cosa presente in questo film è veramente al limite. Sono andati così oltre che a volte mi domandavo fino a dove volessero spingersi. Anche il mondo LEGO che hanno mostrato è fantastico. Quando mi sono ritrovato per un attimo all’interno di quell’universo mi sono chiesto cosa stesse succedendo. Era troppo. C’era davvero troppa roba.

Abbiamo già visto dai filmati condivisi quanto veramente ricco sarà l’universo narrativo mostrato all’interno di Spider-Man: Across the Spider-Verse. Del resto, il capitolo precedente, Spider-Man: Un Nuovo Universo, ha introdotto il tema del multiverso, che attualmente viene sfruttato anche nelle versioni live-action sia delle storie Marvel che in quelle DC.

Questa è la sinossi del film:

Miles Morales torna nel nuovo capitolo della saga vincitrice di un premio Oscar, quella dello Spider-Verse, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere viene condotto da Brooklyn nel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di proteggerne l’esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano sull’idea di come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri “Ragni” e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama.