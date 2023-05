Project Bloom, annunciato il nuovo gioco dagli autori di Pokémon

A sorpresa, Game Freak ha annunciato Project Bloom, un nuovo action adventure attualmente in sviluppo.

Private Division, sussidiaria di Take-Two, ha annunciato una partership con Game Freak, il team autore della serie Pokémon, per la pubblicazione di un nuovo action adventure. Al momento non sappiamo ancora molto sul gioco, momentaneamente denominato Project Bloom. L’unico indizio proviene dallo splendido artwork che trovate in apertura e che accompagna l’annuncio.

Realizzato da Kazuma Koda, il concept artist di Nier Automata, Bayonetta 2, Pokémon Let’s Go e Fire Emblem Three Houses, l’artwork mostra un paesaggio naturale dai toni caldi con al centro un guerriero armato di spada con indosso un grosso cappello a cono di paglia che suggerisce la presenza di un’ambientazione di origini orientali.

Sappiamo inoltre che il gioco si trova attualmente nelle prime fasi di sviluppo, tant’è che il comunicato ufficiale riporta come periodo d’uscita il 2026.

Siamo entusiasti di creare una nuova IP audace e dai toni differenti rispetto ai nostri lavori precedenti – ha detto Kota Furushima, director di Game Freak – Fin dall’inizio, Private Division è stato l’editore con cui volevamo lavorare sul nostro nuovo gioco. I loro progetti passati e la loro esperienza globale ci danno tutta la fiducia necessaria per creare un nuovo action adventure di cui non vediamo l’ora di condividere di più in futuro”.

Michael Worosz, chief strategy officer di Take-Two e capo di Private Division ha aggiunto: “Siamo pronti ad aiutare Game Freak a liberare il proprio potenziale e siamo onorati di essere il primo publisher occidentale a lavorare a fianco di questo team eccezionalmente talentuoso e rodato per portare sul mercato una nuova e audace IP“.

Al momento i dettagli si fermano qui. Non ci resta che attendere ulteriori comunicazioni per scoprire di più sul nuovo gioco di Game Freak.