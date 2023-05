PlayStation Plus Extra e Premium: annunciati i giochi PS5, PS4 e classici di maggio 2023

Sony ha annunciato i giochi PS5, PS4 ed i classici che saranno disponibili a partire dal mese di maggio nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium.

Sony ha annunciato ufficialmente i nuovi giochi PS4, PS5, nonché i classici PS3 che saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium a partire da questo mese. Di seguito l’elenco completo dei giochi:

PlayStation Plus Extra e Premium

Ratchet & Clank: Rift Apart – PS5

Humanity – PS4, PS5

Watch Dogs: Legion – PS4, PS5

Dishonored 2 – PS4

Dishonored: Death of the Outsider – PS4

Sakuna: Of Rice and Ruin – PS4

Tomb Raider: Definitive Edition – PS4

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration – PS4

Shadow of the Tomb Raider – PS4

Bus Simulator 21: Next Stop – PS4, PS5

The Evil Within 2 – PS4

Wolfenstein: Youngblood – PS4

Thymesia – PS4

Rain World – PS4

Lake – PS4, PS5

Conan Exiles – PS4

Rune Factory 4 Special – PS4

Story of Seasons: Friends of Mineral Town – PS4

Soundfall – PS4, PS5

Ecco invece la lista dei giochi di PlayStation Plus Premium:

Syphon Filter: Logan’s Shadow | PS4, PS5

Blade Dancer: Lineage of Light | PS4, PS5

Pursuit Force | PS4, PS5

Ghostbusters: The Video Game Remastered | PS4

Tra le aggiunte più interessanti di questo mese troviamo senza dubbio Ratchet & Clank: Rift Apart, titolo attesissimo dagli abbonati al servizio PlayStation Plus. Rilasciato in esclusiva su PS5 nel 2021, il gioco porta le avventure dell’iconico duo su console di nuova generazione, sfruttando a pieno tutte le funzionalità dell’hardware e del controller Dualsense.

Estremamente gradito anche l’arrivo di Dishonored 2, l’apprezzatissimo sequel dell’action game sviluppato Arkane Studios. Questo secondo episodio introduce un nuovo personaggio, nuove location e tutta una serie di migliorie al gameplay. Insomma, si tratta di un mese davvero ricchissimo per gli abbonati al servizio Sony che potranno accedere ad un vasto catalogo che include anche Watch Dogs: Legion, The Evil Within 2, Thumesia e il nuovissimo Humanity. Se volete saperne di più a proposito di quest’ultimo titolo, vi segnaliamo che a questo indirizzo trovate il provato del gioco.

I giochi saranno disponibili a partire dal 16 maggio 2023.