Peridot: disponibile il “Tamagotchi” dai creatori di Pokémon GO

Niantic Labs non sta mai con le mani in mano e presenta a ritmo costante nuove applicazioni che sfruttano nuove frontiere del gioco mobile, in particolare realtà aumentata e geolocalizzazione. Oltre al sempreverde Pokémon GO e agli sperimentali Pikmin Bloom ed NBA All-World, in attesa di novità su Marvel World of Heroes e Monster Hunter Now è ora la volta di Peridot, che presenta la prima IP originale per lo studio dai tempi di Ingress.

Peridot è ora disponibile per iOS e Android, insieme al trailer del gioco, che però non è molto indicativo di come l’app funzioni effettivamente. Si tratta di un gioco di simulazione di animali domestici in AR, dove il giocatore sarà al centro della storia, con possibilità illimitate e adorabili compagni al proprio fianco. Ogni creatura (denominata genericamente “Dot”) è completamente unica, dunque ogni companion di ogni giocatore sarà un esemplare unico al mondo, di cui prendirsi cura in vari modi: oltre al cibarlo ci si potrà giocare, addestrarlo, esplorare al proprio fianco e vestirlo, oltre naturalmente a essere protagonista di una modalità fotografica che sfrutta la realtà aumentata. Bisognerà poi collaborare con altri giocatori per far nascere una nuova generazione di Peridot, geneticamente unici al 100%. I Peridot sono creature “magiche” ispirate a veri animali ma anche ad animali fantastici e leggendari, con tratti genetici unici da mischiare e tramandare. Il processo di generazione di nuovi Peridot viene denominato Perigenetica ed è completamente procedurale: è praticamente impossibile generare mostriciattoli uguali fra loro.

Sinossi del gioco:

Peridot soddisfa la tua fantasia di legare con una creatura magica e lodevole che può volare, vuole sempre essere al tuo fianco e potrebbe avere una passione segreta per i panini al tacchino. Col potere della realtà aumentata, questo gioco di simulazione di animali domestici permette a esseri stravaganti conosciuti come Peridot (Dot in breve) di apparire nel mondo reale insieme a te. E con Peridot giocare in compagnia è ancora meglio. Incontra i tuoi amici e le tue amiche dal vivo per far nascere nuovi Dot che erediteranno i tratti dei loro genitori, poi scatta una foto e condividila con loro!

Leggi anche: