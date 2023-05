Percepto potrà condurre ispezioni BVLOS remote senza la supervisione umana

Percepto, leader nel settore delle ispezioni autonome, ha ottenuto una dispensa senza precedenti dalla Federal Aviation Administration (FAA), consentendo all’azienda di condurre operazioni di ispezione e monitoraggio oltre la linea di vista visiva (BVLOS) all’interno di uno spazio aereo protetto. Queste operazioni non richiederanno la presenza di persone in loco o l’uso di costosi e scomodi sistemi di rilevamento e evitamento (DAA).

La dispensa consentirà operazioni BVLOS a basso rischio all’interno di uno spazio aereo protetto a 200 piedi sopra e intorno alle proprietà situate in siti di infrastrutture critiche. Le operazioni BVLOS a spazio protetto condotte in siti non critici di infrastrutture saranno permesse a 50 piedi sopra e intorno all’altezza dell’edificio più alto entro un raggio di mezzo miglio dal sito.

Queste autorizzazioni derivano dalle raccomandazioni del comitato UAS BVLOS Aviation Rulemaking Committee (ARC) istituito dalla FAA. L’ARC, di cui faceva parte Percepto, ha proposto che uno spazio aereo protetto situato attorno a strutture e altri ostacoli potesse essere utilizzato per migliorare la sicurezza, la scalabilità e la fattibilità economica delle operazioni UAS BVLOS.

Percepto è molto grato allo staff della FAA per il loro impegno e la considerazione della nostra richiesta per questa importante dispensa. Questa dispensa contribuirà a inaugurare una nuova era di operazioni UAS scalabili che beneficeranno immediatamente e in futuro l’industria delle infrastrutture critiche in modi che non abbiamo ancora immaginato.

Neta Gliksman, Vicepresidente delle Politiche e degli Affari Governativi di Percepto

Le implicazioni di questa dispensa per le operazioni BVLOS UAS negli Stati Uniti sono enormi. La dispensa della FAA offre scalabilità alle imprese e incoraggia l’innovazione in tutta l’industria, il che comporterà significativi vantaggi per le strutture di infrastrutture critiche e per il popolo americano.

Lisa Ellman, Responsabile del Global UAS Practice presso Hogan Lovells e Consulente esterno di Percepto

L’uso degli UAS di Percepto per svolgere ispezioni di infrastrutture critiche migliora notevolmente la sicurezza dei lavoratori e l’efficienza delle operazioni consentendo ispezioni da remoto da qualsiasi parte degli Stati Uniti.

Danny Allen, Supervisore di Geospatial Intelligence presso ConocoPhillips

La capacità di condurre ispezioni BVLOS remote senza la supervisione umana del sistema e senza la necessità di costosi asset DAA aumenterà il valore del sistema Percepto riducendo significativamente i costi e le barriere alle operazioni BVLOS nei nostri siti di infrastrutture critiche e industriali in tutto il paese.

Tim Shanfelt, Direttore del Potenziamento delle Operazioni presso Koch Ag and Energy Solutions