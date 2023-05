Marvel’s Wastelanders: il trailer della serie Audible in uscita a giugno

Online è stato pubblicato il trailer di Marvel’s Wastelanders, il podcast Audibile che farà il suo esordio in Italia il 28 giugno. Nel filmato vediamo un primo scorcio della serie, ambientata in un cupo futuro alternativo dell’Universo Marvel in cui i Cattivi hanno vinto e i Supereroi non sono altro che uno spiacevole ricordo.

Ecco il trailer.

La serie è composta da sei stagioni in totale, ognuna delle quali è incentrata su un diverso Supereroe Marvel. La prima stagione di Marvel’s Wastelanders sarà incentrata su Star-Lord, e debutterà su Audible il 28 giugno 2023, mentre le stagioni successive saranno distribuite nel corso del 2023 e del 2024.

Il cast di Marvel’s Wastelanders: Star-Lord include Neri Marcorè nel ruolo di Peter Quill, Corrado Guzzanti nel ruolo di Rocket, Mattea Serpelloni nel ruolo di Cora, Laura Romano nel ruolo de Il Collezionista, Roberta Greganti nel ruolo di Emma Frost e Massimo Corvo nel ruolo di Kraven il Cacciatore. Questa sarà la prima edizione esclusiva in lingua italiana della storia.