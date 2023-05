Hogwarts Legacy: Tom Felton in una lunga featurette di gameplay, nuovi record di vendita

Nonostante abbia comunque avuto una carriera anche “al di fuori” del Mondo Magico, Tom Felton è uno dei protagonisti della saga originale di Harry Potter che è più rimasto legato personalmente alle proprie radici potteriane, dimostrando spesso la propria passione per questo universo narrativo. Porkey Games ha dunque chiesto all’interprete di Draco Malfoy di giocare Hogwarts Legacy davanti alle telecamere, portando avanti, in particolare, la storyline relativa alle Arti Oscure, che vede protagonista il Serpeverde Sebastian Sallow. Il video è particolarmente spassoso, ma vi avvisiamo che sono presenti spoiler – in particolare dal terzo minuto in poi – per chi non avesse ancora giocato il titolo Avalanche.

Nel frattempo, David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery, ha rivelato che il gioco, nelle versioni PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S ha venduto più di quindici milioni di copie, con vendite superiori a un miliardo di dollari (nonostante lo spettro del boicottaggio da parte del movimento anti-JKR) e tutto questo in meno di tre mesi, senza contare le vendite per versioni old-gen: per PlayStation 4 e Xbox One il titolo è appena uscito, mentre a luglio arriverà la versione per Nintendo Switch, che ha una base di installato notevole e una demografica molto favorevole (famiglie e gran parte del mercato nipponico, dopo l’IP è molto forte), dunque ci si aspetta faville anche dalle vendite delle versioni per le console di vecchia generazione.

Hogwarts Legacy è un nuovo Action RPG ambientato nel Mondo Magico di Harry Potter che ci permette di vestire i panni di uno studente nella Hogwarts di fine 1800, in un’avventura open-world di ampio respiro. Nel gioco (già disponibile su PC, PlayStation e Xbox Box e previsto anche per Nintendo Switch il 25 luglio) infatti potremo non solo esplorare molti dei luoghi iconici dell’universo di Harry Potter, ma avremo modo anche di lanciare incantesimi, distillare pozioni, prenderci cura delle creature magiche e molto altro ancora. Nonostante le recensioni spesso critiche della stampa specializzata (che ne ha incensato l’atmosfera ma punito la mancanza di conseguenze “da gdr” nelle azioni del giocatore) e l’enorme polemica da parte dei detrattori dell’autrice della saga originale, il gioco ha venduto cifre astronomiche in giro per il mondo, risultando ad esempio il secondo gioco più venduto nella storia di PlayStation 5, e primo tra quelli occidentali.

