Google presenta Magic Editor: l’IA dà i ‘super poteri’ a Google Foto

L’IA generativa sta arrivando in molti prodotti Google e in Foto sarà utilizzata per alimentare “Magic Editor“, che arriverà più avanti quest’anno. Annunciato dal CEO Sundar Pichai per inaugurare l’I/O 2023, gli esempi mostrati dall’azienda sono piuttosto impressionanti. O, quantomeno, lo sono se rappresentano fedelmente quello che sarà il prodotto finale – come scrive giustamente il sito 9to5google.

Google presenta Magic Editor come un modo per “effettuare modifiche complesse senza avere competenze di editing di livello professionale” su parti specifiche di un’immagine (soggetto, cielo, sfondo, ecc.). Basandosi su Magic Eraser e Photo Unblur. Magic Editor può:

Per spostare un soggetto, come una persona, basta tenerlo premuto con Magic Editor che riconosce l’intero oggetto, trascinarlo e poi rilasciarlo nella nuova posizione. Google Photos “creerà nuovo contenuto per riempire i vuoti dopo il riposizionamento del soggetto”.

Nell’esempio sottostante, dopo aver spostato a destra il soggetto, Magic Editor può estendere la panca (intuendo l’aspetto della parte nascosta) e anche ricreare i palloncini che nello scatto originale erano stati tagliati.

Since launch, Google Photos has used AI to help you search and edit your memories. Later this year, we’re introducing Magic Editor, a new feature that uses generative AI so you can reimagine your photos and apply complex edits, right from your phone.https://t.co/bB7FidfmkJ pic.twitter.com/DyFqYuvNZm

— Google Photos (@googlephotos) May 10, 2023