Flamin’ Hot: trailer, foto e poster del film di Eva Longoria per Disney+

Disney+ ha diffuso oggi il trailer e la key art di Flamin’ Hot, diretto dalla pluripremiata attrice, regista e produttrice Eva Longoria, in arrivo in Italia il 9 giugno in esclusiva sulla piattaforma streaming. Vi presentiamo anche il trailer in versione originale, il poster e le prime foto ufficiali. Flamin’ Hot è la storia vera e appassionante di Richard Montañez (Jesse Garcia) che, da semplice inserviente della Frito-Lay, ha stravolto l’industria alimentare sfruttando le sue origini messicano-americane per trasformare i Flamin’ Hot Cheetos da snack in un fenomeno iconico della cultura pop globale.

Searchlight Pictures presenta una produzione Franklin Entertainment, Flamin’ Hot, la storia vera e ispiratrice di Richard Montañez, sceneggiata da Lewis Colick (Cielo d’ottobre, Segui il tuo cuore) e Linda Yvette Chávez (creatrice/scrittrice di Gentefied). La pellicola è prodotta da DeVon Franklin (Miracoli dal cielo, Atto di fede) ed è diretta dalla pluripremiata attrice/regista/produttrice Eva Longoria (Desperate Housewives). Flamin’ Hot è interpretato da un cast composto da Jesse Garcia (Non è peccato – La Quinceañer) nel ruolo di Richard, Annie Gonzalez (Gentefied) in quello della moglie Judy, Emilio Rivera (Sons of Anarchy, High Crimes – Crimini di stato, Venom) nel ruolo del padre di Richard, Nacho, Dennis Haysbert (Lontano dal Paradiso, 24) nei panni del mentore di Richard, Clarence, mentre il vincitore di quattro Emmy Award Tony Shalhoub (La fantastica signora Maisel, Monk) è l’amministratore delegato della PepsiCo, Roger Enrico. Tra gli altri membri del ricco cast figurano Matt Walsh (Veep – Vicepresidente incompetente), Bobby Soto (Narcos) e Pepe Serna (Scarface). La troupe comprende tra gli altri il direttore della fotografia Federico Cantini, ADF (Give or Take, Desire), i montatori Kayla M. Emter (Hustlers), Liza D. Espinas (Vida), gli scenografi Brandon Mendez (Black is King) e Cabot McMullen (Shrinking, Super Troopers 2) e infine la costumista Elaine Montalvo (A Better Life).

