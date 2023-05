BlueHalo: IntenseEye è il nuovo UAS con stampaggio ad iniezione

BlueHalo, azienda specializzata in soluzioni di difesa e intelligence, ha collaborato con Alpine Advanced Materials per creare una nuova versione del suo sistema aereo senza pilota (UAS) chiamato Intense Eye. L’UAS aggiornato incorpora un telaio stampato ad iniezione costruito con il polimero rinforzato HX5 di Alpine, che è stato testato in ambienti estremi. Il materiale HX5 rende l’UAS Intense Eye sia più resistente che più leggero, migliorando l’efficienza e la capacità di carico utile.

La famiglia di UAS Intense Eye è composta da un UAS VTOL (Vertical Take Off and Landing) a 4 rotori di classe 750 mm, con applicazioni sia nel settore commerciale che in quello militare. Il software e l’avionica sono potenziati dalle avanzate tecnologie di intelligenza artificiale (AI) e di apprendimento automatico (ML) di BlueHalo, garantendo un’autonomia senza rivali, sistemi di comunicazione e capacità di swarm logic.

Attraverso la nostra strategia di focus sulle partnership con piccole imprese, BlueHalo ha collaborato strettamente con il talentuoso team di Alpine per sviluppare un UAS più leggero, resistente e capace grazie all’ingegneria del stampaggio ad iniezione. La prossima generazione della nostra linea di prodotti Intense Eye UAS presenta questa innovativa struttura HX5 in combinazione con le capacità di autonomia e AI/ML leader del settore di BlueHalo, offrendo nuove soluzioni mission-critical per i combattenti e ampliando le opportunità per i nostri partner commerciali.

James Batt, Chief Growth Officer di BlueHalo

Questa è una vittoria per l’HX5 stampato ad iniezione, che è ideale per l’industria dei droni per molte ragioni. Il nostro team di ingegneri ha lavorato a stretto contatto con BlueHalo durante l’intero processo, sfruttando tutti i vantaggi dei materiali HX5 per creare un sistema aereo senza pilota innovativo e resistente progettato per ambienti di battaglia complessi.

David Brantner, CEO di Alpine

Il team di BlueHalo ha lavorato in stretta collaborazione con Alpine durante lo sviluppo al fine di migliorare la progettazione del telaio, basandosi sull’analisi del flusso della muffa, per garantire un allineamento ideale delle fibre e una resistenza nelle aree critiche. Oltre ai suoi vantaggi meccanici e ambientali, il processo di stampaggio ad iniezione utilizzando il polimero HX5 ha permesso a BlueHalo di accelerare la produzione e la consegna.