Beats Studio Pro: il grande ritorno dopo cinque anni, in arrivo un nuovo modello

Secondo 9to5Mac, Apple è “vicina” al lancio di un nuovo set di cuffie Beats Studio Pro. La linea non veniva aggiornata da oltre 5 anni. Il nuovo modello dovrebbe includere un chip Beats personalizzato che promette un miglioramento delle prestazioni di cancellazione del rumore attivo e della modalità di trasparenza. Per la prima volta, la linea Studio potrebbe anche presentare un audio spaziale personalizzato. Inoltre, 9to5Mac ipotizza che il nuovo modello avrà una porta USB-C per la ricarica rapida.

Dal punto di vista del design, le cuffie assomigliano al modello attuale Studio3, anche se sembra che Apple abbia eliminato il marchio “Studio” che si trovava sul lato di quelle cuffie. In base ai nomi in codice trovati da 9to5Mac nei file interni della versione candidate di iOS 16.5, Apple ha collaborato con il designer di moda Samuel Ross, noto per aver fondato l’etichetta di abbigliamento A-Cold-Wall, per il design delle Beats Studio Pro. Almeno inizialmente, le cuffie verranno offerte in quattro colori: blu, nero, marrone e bianco. Nulla di troppo stravagante, dunque.

Non è chiaro se Apple intenda sostituire le cuffie Studio3 da $349 con le nuove Beats Studio Pro, o se l’azienda preveda di commercializzarle come un’offerta più premium. Secondo 9to5, Apple sta anche lavorando a un set di Studio Buds+. Queste cuffie dovrebbero supportare la condivisione audio, il cambio automatico di dispositivo e l’integrazione di Hey Siri. Il sito suggerisce che entrambi i prodotti arriveranno presto nei negozi.