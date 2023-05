A Plague Tale: Requiem, nuovo update introduce i 60 fps su PS5 e Xbox Series X

A Plague Tale: Requiem si aggiorna con l’arrivo di una nuova patch che introduce l’attesissima modalità Performance a 60 fps per PS5 e Xbox Series X. Da questo momento dunque, i giocatori PS5 e Xbox Series X potranno decidere se vivere il viaggio di Hugo e Amicia in modalità Qualità, con risoluzione 1440p e 30fps, o Prestazioni, con una risoluzione più bassa e 60fps.

La patch di maggio 2023 di A Plague Tale: Requiem inoltre aggiunge anche nuove impostazioni grafiche per i giocatori PC per ottimizzare ulteriormente le prestazioni. In aggiunta, tutte le versioni del gioco, compresa quella per Xbox Series S, hanno ricevuto anche diverse correzioni di bug.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che A Plague Tale: Requiem è stato accolto in maniera molto positiva da pubblico e critica. Anche noi abbiamo elogiato l’accurato lavoro svolto da Asobo, soprattutto sul fronte narrativo ed artistico.

Nella nostra recensione, infatti, abbiamo sottolineato come ” A Plague Tale: Requiem è uno splendido inno all’amore fraterno, un’esperienza potente ed appassionante che vale la pena di giocare intensamente dall’inizio alla fine, in nome di una profondità narrativa che nel panorama videoludico è ormai divenuta sempre più rara. Il gioco riparte dalle solide basi di Innocence per dare vita ad un’esperienza più evoluta, più ricca e stimolante da giocare, grazie a delle interessanti soluzioni che favoriscono la libertà di approccio del giocatore.”

Vi ricordiamo che A Plague Tale: Requiem è disponibile per PS5, Xbox Series X|S, PC e via cloud su Nintendo Switch. È inoltre incluso nel catalogo di Xbox Game Pass fin dal lancio.

