Un’azienda europea vuole offrire voli supersonici: da Francoforte a Sydeney in appena 4 ore

Un’azienda europea, la Destinus, sta cercando di rilanciare l’era del viaggio supersonico promettendo tempi di viaggio attrattivi. Un esempio su tutti? Da Francoforte a Sydney in 4 ore e 15 minuti, o da Memphis a Dubai in 3 ore e 30 minuti. La promessa di Destinus? Un volo ad idrogeno a cinque volte la velocità del suono, riducendo la durata del volo a meno di un quarto del viaggio aereo commerciale attuale.

Con sede in Svizzera e con un team di circa 120 persone in Spagna, Francia e Germania, Destinus è stata fondata nel 2021 e ha già effettuato test di volo di due prototipi. Presto inizierà a testare l’uso di una soluzione ad idrogeno. Il terzo prototipo – Destinus 3 – dovrebbe effettuare il suo volo inaugurale entro la fine dell’anno. L’obiettivo della società è sviluppare droni di dimensioni più ridotte prima di passare a velivoli più grandi pilotati da equipaggio o passeggeri.

Destinus ha scelto l’idrogeno come carburante preferito per la sua pulizia, rinnovabilità ed economicità di produzione, nonché per le sue proprietà che lo rendono in grado di realizzare la velocità e le ambizioni a lungo raggio dell’azienda. L’uso dell’idrogeno come carburante per l’aviazione è ancora agli inizi, ma Airbus sta sviluppando un motore a idrogeno che prevede di testare nel 2026. L’idrogeno ha anche una densità energetica più elevata rispetto al carburante aereo tradizionale e questo lo rende più leggero e adatto per i viaggi ultra-long range come quello che Destinus vuole offrire.