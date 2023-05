TikTok lancia il “World Hub”: così i brand ricevono informazioni su come spingere i loro prodotti sul social

TikTok ha annunciato oggi il lancio del nuovo “TikTok World Hub” per i brand, progettato per aiutarli a imparare come connettersi con il pubblico e farsi scoprire. L’hub include importanti risorse e informazioni sulla gamma di strumenti pubblicitari di TikTok e le migliori pratiche in materia di marketing sulla piattaforma.

L’hub presenta quattro argomenti principali: branding, commercio, performance e creatività. Sono presenti diversi video con i dirigenti di TikTok, oltre che la roadmap con i prodotti della piattaforma per aiutare i brand a conoscere la pubblicità di TikTok. Inoltre, TikTok ha compilato la suite completa di prodotti pubblicitari nell’hub per aiutare i marketer a trovare gli strumenti di cui hanno bisogno per raggiungere il pieno potenziale dei loro contenuti e annunci, afferma l’azienda.

Insieme al nuovo TikTok World Hub, l’azienda ha introdotto “TikTok Fundamentals“, un’iniziativa progettata per aiutare i brand ad ottenere il massimo dalle loro campagne pubblicitarie su TikTok.

Il lancio del nuovo hub arriva mentre TikTok sta continuando a spingersi nel campo della pubblicità. Lo scorso agosto, l’azienda ha lanciato una nuova suite di annunci commerciali chiamata “Shopping Ads”. Lo scorso maggio, l’azienda ha lanciato un prodotto pubblicitario chiamato “Branded Mission” che consente ai creator di connettersi con i brand e di ricevere eventuali premi per i video. Sempre lo scorso maggio, TikTok ha lanciato una soluzione pubblicitaria contestuale chiamata TikTok Pulse per attirare gli inserzionisti sulla sua piattaforma dando loro la possibilità di mostrare i contenuti del proprio brand accanto ai migliori video su TikTok.