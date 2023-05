Street Fighter 6: confermata la Open Beta pre-lancio

Se ne vociferava da tanto e Capcom, finalmente, ha confermato: Street Fighter 6 avrà una Open Beta pre-lancio, per alleviare l’estenuante attesa dei fan che non hanno potuto partecipare alle prime due Closed Beta e volevano provare il matchmaking prima dell’uscita, fissata per il 2 giugno. Gli utenti PlayStation 5、Xbox Series X|S e PC (tramite Steam) potranno usufruire dell’Open Beta Test dal 19 al 21 maggio.

You've all been asking! Play the Open Beta for #StreetFighter6 from May 19-21. Experience the content from Closed Beta Test #2, including 8 characters and various ways to play online! 🌐 https://t.co/cUsf8PXM5j pic.twitter.com/HhlqCDCCA4 — Street Fighter (@StreetFighter) May 8, 2023

L’Open Beta presenterà basilarmente gli stessi contenuti del Closed Beta Test condotto a dicembre 2022, quindi con Creazione personaggio (solo la prima volta), Match classificati, Match amichevoli, Match Battle Hub, Tornei aperti, Modalità allenamento, Negozio merci Hub, Battaglie estreme (giornaliere), Game Center (giornaliero), Sfide (giornaliere), Cabina DJ e Area foto. Le arene disponibili saranno Centro di Metro City, Tempio di Genbu, Portaerei Byron Taylor, Tian Hong Yuan, Il Macho Ring e Sala d’allenamento. Anche i personaggi giocabili saranno gli stessi: Luke, Jamie, Ryu, Chun-Li, Guile, Kimberly, Juri, Ken.

La Beta sarà attiva dal 19 maggio alle ore 9:00 CEST al 22 maggio 2023 alle ore 9:00 CEST. A differenza del gioco completo, nella Beta tutti possono giocare online, anche senza essere in possesso di un abbonamento a PlayStation Plus o Xbox Live Gold. Bisognerà, ad ogni modo, soddisfare i requisiti di accesso imposti da Capcom, in primis registrare un CAPCOM ID e collegare la piattaforma desiderata. A quanto pare sarà ininfluente se si avrà già partecipato in passato alle Closed Beta. Trovate il form per registrare il CAPCOM ID, tutte le informazioni aggiuntive (compresi i requisiti PC) e gli aggiornamenti sulla pagina ufficiale Capcom della Open Beta.

Potenziata da RE ENGINE, il motore grafico di Capcom, l’esperienza del nuovo Street Fighter 6 si estenderà su tre distinte modalità di gioco, dette World Tour, Fighting Ground e Battle Hub. La prima è una sorta di nuovo, articolato Story mode in cui porteremo avanti un lottatore di nostra creazione, la seconda è la “classica” modalità Arcade con alcune novità e la terza è una evoluzione delle canoniche lounge d’attesa, qui divenute punto d’incontro tra i giocatori: l’avatar creato nel World Tour potrà giocare ai cabinati del Battle Hub e sfidare altri giocatori, oppure visitare la Sala giochi per divertirsi con alcuni dei classici giochi arcade di Capcom.

Il roster di lottatori è molto variegato, con diciotto personaggi differenti e caratterizzato da grandi ritorni e sorprendenti volti nuovi. Il sistema di combattimento, allo stesso modo, vanta numerose novità e ben tre opzioni di comando, con imput Classici, Moderni e Dinamici. Vi ricordiamo infine che il gioco uscirà il 2 giugno su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, ed è ora disponibile una ricca demo con cui cominciare a creare il vostro avatar World Tour e Battle Hub, oltre che allenarvi con Ryu e Luke.

