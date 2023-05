Saints Row: trailer di lancio dell’espansione The Heist & The Hazardous

Disponibile da oggi The Heist & The Hazardous, primo grande DLC d'espansione per il nuovo Saints Row: ecco il trailer di lancio e le caratteristiche.

Deep Silver e Volition convalidano oggi, con uno speciale trailer di lancio, che la prima, grande espansione DLC di Saints Row è ora disponibile. The Heist & The Hazardous, in uscita insieme ad un enorme aggiornamento gratuito, ingigantisce la portata della città infestata dal crimine, Santo Ileso. La prima delle tre espansioni DLC di Saints Row di questa estate, “The Heist & The Hazardous” vanta tre nuove missioni della storia per uno o due giocatori, una nuova arma, un elicottero, ricompense, oggetti cosmetici e altro ancora. “The Heist & The Hazardous” è ora disponibile per l’acquisto, ma è anche inclusa nel “Saints Row Expansion Pass”.

Ambientata nel nuovissimo quartiere di Sunshine Springs, ispirato a Palm Springs, il famigerato luogo di fuga per ricchi e famosi, tutti i giocatori sono invitati a esplorare questa nuova area della mappa come parte di un enorme aggiornamento gratuito ricco di nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni di bug. Quando l’odiosa star del cinema Chris Hardy prova a truffare il Boss dopo aver commissionato un omicidio, i Saints si vendicano in stile, con un furto spavaldo ed elegante. Ambientata nell’opulento distretto di Sunshine Springs, l’espansione The Heist and the Hazardous offre nuove missioni della storia per 1-2 giocatori e nuovi accessori, ricompense e strumenti di distruzione da utilizzare nella campagna principale.

Caratteristiche principali degli ultimi aggiornamenti di Saints Row:

Il DLC “The Heist & The Hazardous” è ora disponibile per i possessori dell’Expansion Pass e può essere acquistato separatamente.

L’aggiornamento Sunshine Springs è disponibile per tutti i giocatori e include:

Il nuovo quartiere giocabile di Sunshine Springs

Miglioramento del combattimento, flusso di gioco e bilanciamento

Modalità selfie

12 nuove emote e ruota di selezione delle emote

Nuovo camera angle per i veicoli

Tante correzioni e modifiche aggiuntive

Come annunciato a marzo, il secondo contenuto dell’Expansion Pass, dal titolo “Doc Ketchum’s Murder Circus”, arriverà a luglio mentre il terzo, ultimo e più grande pacchetto sarà disponibile ad agosto.

Tutti i pacchetti dell’Expansion Pass saranno disponibili anche per l’acquisto individuale.

Saints Row è ora disponibile su Xbox One e Xbox Series X|S, i sistemi di gioco e intrattenimento all-in-one di Microsoft, i sistemi PlayStation 4 e PlayStation 5 e su Epic Games Store per PC.

