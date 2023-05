Non ho mai…il trailer della stagione finale della serie Netflix

Ecco il trailer della stagione finale di Non ho mai...serie TV in arrivo sulla piattaforma streaming Netflix a giugno.

Da poco è stato diffuso online il trailer di Non ho mai…, la serie Netflix che è arrivata alla sua conclusione con la stagione finale che verrà distribuita l’8 giugno. Nel filmato vediamo come il percorso di Devi verso il college sarà ancora pieno di situazioni caotiche da affrontare.

In questa ultima stagione, dopo che Devi ha avuto un rapporto sessuale con Ben crede di potersi dedicare al suo futuro nel college, ma non sarà così. Nella stagione finale di Non ho mai… ci sarà ancora Maitreyi Ramakrishnan (Devi), affiancata da Jaren Lewison (Ben), Darren Barnet (Paxton) e Michael Cimino (Ethan).

Nelle prime serie la teenager americana di origini indiane Devi (Maitreyi Ramakrishnan) ha continuato ad affrontare le pressioni quotidiane del liceo, i drammi in casa e… a scoprire anche nuovi amori. La serie Non ho mai…è ideata dalla produttrice esecutiva Mindy Kaling, con Lang Fisher nelle vesti di produttrice esecutiva, showrunner e sceneggiatrice.

