Nintendo Switch ormai al capolinea? L’azienda prevede una domanda in calo

Nintendo prevede di chiudere il 2024 vendendo 15 milioni di Switch in tutto il mondo, un dato in forte calo rispetto agli anni passati.

Nintendo prevede un calo della domanda per la sua console Switch, ormai vicina al termine del suo ciclovita. Nel suo ultimo rapporto finanziario, l’azienda ha annunciato di prevedere di vendere 15 milioni di unità per il prossimo anno fiscale 2024, ma non è nemmeno sicura di raggiungere questa cifra. Nel corso dell’ultimo anno fiscale, le vendite della console sono scese del 5,5% a 1,6 miliardi di yen, mentre il profitto è sceso del 14,9% a 504,3 miliardi di yen.

Durante l’ultimo trimestre, le vendite della Switch sono state di soli 3,06 milioni di unità, uno dei peggiori trimestri di vendita per la console finora.

Nintendo si concentra ora sulla vendita di secondi e persino terzi dispositivi a chi già ne possiede uno, per mantenere le vendite. Si pensi agli incentivi a passare alla versione OLED, oppure alle tante versioni in edizione limitata annunciate recentemente. Tuttavia, durante l’ultimo trimestre, le vendite della Switch sono state di soli 3,06 milioni di unità, uno dei peggiori trimestri di vendita per la console finora. Nintendo si aspettava un calo delle vendite della console e si concentra ora sulle vendite dei giochi. In ogni caso, la concorrenza è forte: Sony ha venduto 6,3 milioni di PS5 nel secondo trimestre, superando facilmente la sua stima di 18 milioni per l’anno.